Начинается исследование окупаемости туннеля между Хельсинки и Таллинном

Еще до конца месяца начнется исследование окупаемости туннеля, обеспечивающего постоянное железнодорожное сообщение между столицами Финляндии и Эстонии.

Исследование, как отмечает Раэпресс, должно дать также ответы на вопросы о сроках окупаемости и возможном техническом решении.

Во втором полугодии прошлого года были объявлены конкурсы на проведение исследований на окупаемость и различные аспекты воздействия туннеля, а также на техническую концепцию и экономическую оценку.

Теперь исследователи по этим направлениям определены. Первым исследованием займется консорциум в составе Ramboll Finland, Sito OY, Strafica, Urban Research TA, Pöyry Finland и Skepast ja Puhkim. Это исследование должно дать ответ, не стоит ли и в дальнейшем делать ставку на развитие сообщения между портами Таллинна и Хельсинки.

Второе исследование проведут консорциум в составе Sweco, WSP,Hendrikson и Ko, а также швейцарская фирма Amberg Engineering, которая имела отношение к проектированию туннелей под Сен-Готардом и Бреннером. От этих участников ждут ответа на вопросы безопасности, технической и финансовой осуществимости проекта, включая трассу будущего туннеля, местоположение остановок и депо, воздействия на окружающую среду и т.д.