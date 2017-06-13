13.06.2017, 21:45

Начинается асфальтирование перекрестков у озера Харку в Ыйсмяэ


rus.delfi.ee
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Начинается асфальтирование перекрестков у озера Харку в Ыйсмяэ
Foto: Arno Mikkor

В связи с прокладкой велосипедно-пешеходной дорожки вдоль Палдиского шоссе завтра, 14 июня, уже с 5 часов утра и до позднего вечера будет затруднено движение на перекрестках шоссе с улицами Ярвекалда и Астангу, хотя полностью оно перекрываться не будет, сообщает Раэпресс.

В зависимости от этапа работ движение будет переводиться на ведущий в город или от города ряд. Водителей просят строго руководствоваться указаниями временных средств организации движения!

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