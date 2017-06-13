Начинается асфальтирование перекрестков у озера Харку в Ыйсмяэ

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В связи с прокладкой велосипедно-пешеходной дорожки вдоль Палдиского шоссе завтра, 14 июня, уже с 5 часов утра и до позднего вечера будет затруднено движение на перекрестках шоссе с улицами Ярвекалда и Астангу, хотя полностью оно перекрываться не будет, сообщает Раэпресс.