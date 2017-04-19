Начинается акция ”Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!”

Сегодня, 19 апреля, начинается акция в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. На учете организации остался 531 ветеран. Желающие успеть поддержать ветеранов в преддверии 9 мая могут перевести на счет ветеранской организации любую сумму.

С 2008 года акция традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 60 709 евро. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь!

Среди 531 стоящего на учете организации ветерана 290 человек не выходят из дома, 37 прикованы к постели, 16 находятся в хосписах. Из полученных в рамках акции средств будет компенсирована стоимость лекарств нуждающимся ветеранам, размер пенсии которых не превышает 380 евро.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера.

Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.

Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30).