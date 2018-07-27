27.07.2018, 15:58

Начавшийся ремонт Монумента Победы в Освободительной войне обойдется в 342 000 евро

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Фред Пюссь
Фред Пюссь
EST 658
Начавшийся ремонт Монумента Победы в Освободительной войне обойдется в 342 000 евро
Tööd puudutavad peamiselt Vabadussõja võidusamba ristiosa.Foto: Andres Putting

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) до октября месяца будет производить ремонт Монумента Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе в Таллинне. Стоимость ремонта вместе с налогом с оборота составит 342 000, пишет Eesti Päevaleht.

Работы затронут, в основном, верхнюю часть конструкции, где будет произведена замена некоторых стеклянных деталей основной поверхности. В вертикальных и горизонтальных частях монумента будет произведена замена крепежных покрытий. Эти работы обойдутся в 190 000 евро, к чему прибавляется 20% НСО.

Также будет отремонтирована ведущая к монументу лестницы. Стоимость этих работ составит 95 000 евро плюс НСО.

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