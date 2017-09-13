Начавшаяся сегодня конференция на высоком уровне будет посвящена работе будущего

Сегодня и завтра в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза пройдет международная конференция на высоком уровне «Работа будущего – новая реальность, новые решения», которую посетят топ-руководители и политические деятели в области труда, социальных дел, образования и э-государства со всего мира, сказано в пресс-релизе.

Основным фокусом встречи станут дискуссии на тему того, как развитие технологий и изменение экономического ландшафта влияет на нашу работу и ее качество. Конференцию откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, принимает конференцию министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

На конференции топ-руководители, ученые и эксперты расскажут о том, как при помощи практических цифровых решений можно способствовать росту занятости, возникновению новых достойных рабочих мест и обеспечить достаточную социальную защищенность. Также на конференции будет обсуждаться тема навыков и решений, как в будущем трудовой опыт работников и рабочие места будут сочетаться между собой.

”Для развития сферы труда мы должны использовать возможности, которые предлагают дигитализацию и автоматизацию, таким образом, чтобы от этого получили бы пользу как работники и работодатели, так и общество в целом. Еще важнее понять многогранность работы будущего и скорректировать систему образования, чтобы она соответствовала потребностям. Мы знаем, что примерно 65% сегодняшних школьников будут работать в будущем на рабочих местах, которых еще не существует. Большую роль будет играть работа в команде, гибкость и, конечно, э-навыки, а также желание развиваться, чтобы и в зрелом возрасте продолжать обучение”, — говорит министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Конференцию на тему работы будущего в Таллинне посетят 30 выступающих. Например, своими знаниями поделится экс-премьер-министр Финляндии и заместитель генерального секретаря ОЭСР Мари Кивиниеми, которая расскажет о международных вызовах в области работы будущего. Она расскажет, как сократить разрыв между навыками, а также поднимет тему того, что в будущем квалификация многих людей не будет соответствовать потребностям работодателя.

Представитель LinkedIn Барбара Уиттманн сделает доклад на тему ”Навыки будущего и работники будущего — насколько они будут сочетаться друг с другом?”. Ярла Флинн из Google расскажет о развитии навыков и управлении талантами на рабочем месте будущего. Своим опытом поделится Майк Фирик, который является основателем платформы ALISON с более 10 миллионов пользователей и более 800 бесплатных курсов. В Таллинн приедет и руководитель канадской электронной обучающей платформы eCampusOntario, а также директор Глобального института Маккинзи.

Кроме этого на конференции выступят члены Европейского парламента, представители Европейской комиссии, министры стран-членов ЕС, руководители Европейской конфедерации профсоюзов ETUC и организации работодателей в Европе BusinessEurope.

В общей сложности в конференции примут участие около 300 гостей, в числе которых министр в области цифровых технологий Франции, заместитель премьер-министра Лихтенштейна, министр социального обеспечения Латвии, европейские топ-чиновники, руководители предприятий и партнеры в области социальных дел.

В первый день выступления будут посвящены теме условий труда и социальной защиты. Будет обсуждаться вопрос, как работодатели и работники могут адаптироваться к изменениям в трудовой жизни. Завтра дискуссия будет посвящена международным вызовам в новом рабочем мире, навыкам в век цифровых технологий и их обучению, а также поиску решений для борьбы с нехваткой навыков.

Эстония представит предложения по дальнейшей работе по разработке политики ЕС на встрече министров труда, социальных дел и здравоохранения в декабре.