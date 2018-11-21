Начался второй этап крупнейшего проекта жилищного строительства в Ласнамяэ

Два 7-этажных дома Лийкури 18с, насчитывающих в общей сложности 130 квартир, будут завершены в 2020 году вместе с зоной отдыха между домами и детскими аттракционами. В настоящее время продолжается строительство домов в рамках первого этапа, 7-этажного дома Лийкури 18а и 4-х этажного дома Лийкури 18b, которые будут готовы летом 2019 года.

Квартал Лийкури является самым крупным текущим проектом развития жилья в Ласнамяэ и включает в себя 6 жилых домов с 420 квартирами, окруженных зеленью и игровыми площадками; для обеспечения безопасной среды, парковки выведены за пределы жилой зоны или размещены под землей. Помимо зданий по адресу Лийкури 18, на будущих этапах будут построены также квартирные дома Лийкури 22 и Лийкури 24.

”Активный интерес клиентов на первом этапе строительства Квартала Лийкури показал, что в районе Таллина с самым большим населением наблюдается постоянный спрос на высококачественные новые дома. Наш опыт показывает, что жители ценят Ласнамяэ как место жительства — больше 50% покупателей квартир в Квартале Лийкури в настоящее время проживают в Ласнамяэ и хотят обменять свою квартиру на более новую,” — пояснил Лаури Лааноя, менеджер по продажам и маркетингу Bonava Eesti. ”Поскольку уже 70% домов первого этапа строительства Квартала Лийкури нашли своих владельцев, и спрос продолжается, мы запустили второй этап строительства Квартала Лийкури,” — добавил Лааноя.