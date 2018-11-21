Начался второй этап крупнейшего проекта жилищного строительства в Ласнамяэ

Предприятие по жилищному строительству Bonava запустило второй этап проекта строительства Квартала Лийкури, находящегося в Таллинне в начале Ласнамяэ и начало продажу квартир в доме Лийкури 18с.
Два 7-этажных дома Лийкури 18с, насчитывающих в общей сложности 130 квартир, будут завершены в 2020 году вместе с зоной отдыха между домами и детскими аттракционами. В настоящее время продолжается строительство домов в рамках первого этапа, 7-этажного дома Лийкури 18а и 4-х этажного дома Лийкури 18b, которые будут готовы летом 2019 года.
Квартал Лийкури является самым крупным текущим проектом развития жилья в Ласнамяэ и включает в себя 6 жилых домов с 420 квартирами, окруженных зеленью и игровыми площадками; для обеспечения безопасной среды, парковки выведены за пределы жилой зоны или размещены под землей. Помимо зданий по адресу Лийкури 18, на будущих этапах будут построены также квартирные дома Лийкури 22 и Лийкури 24.
”Активный интерес клиентов на первом этапе строительства Квартала Лийкури показал, что в районе Таллина с самым большим населением наблюдается постоянный спрос на высококачественные новые дома. Наш опыт показывает, что жители ценят Ласнамяэ как место жительства — больше 50% покупателей квартир в Квартале Лийкури в настоящее время проживают в Ласнамяэ и хотят обменять свою квартиру на более новую,” — пояснил Лаури Лааноя, менеджер по продажам и маркетингу Bonava Eesti. ”Поскольку уже 70% домов первого этапа строительства Квартала Лийкури нашли своих владельцев, и спрос продолжается, мы запустили второй этап строительства Квартала Лийкури,” — добавил Лааноя.
Квартал Лийкури — ближайший к центру города новый целостный квартал района, до которого легко добраться как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Дорога до центра города по Лаагна теэ занимает меньше 10 минут, на расстоянии пешей прогулки находятся парки Кадриорг и Паэ.
Построенные на первом этапе дома Лийкури 18а и 18b со 102 квартирами будут готовы летом 2019 года. В полном объеме насчитывающий 420 квартир квартал будет воздвигнут к 2021 году. В каждой 1-4 комнатной квартире имеется балкон, кладовая и парковочное место. Построенные дома будут относиться к энергетическому классу ”C”, что обеспечит низкие расходы на содержание квартир.
Bonava является ведущим в Северной Европе предприятием жилого строительства. Компания работает в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Германии, Петербурге, Эстонии и Латвии, ее оборот в 2017 году составил 1,45 миллиарда евро. За 14 лет в Эстонии компания Bonava построила и продала более 1900 новых квартир.