Начался прием заявок в программу ”Молодежь в школу”

Направляющая людей из разных сфер с высшим образованием на двухлетнюю работу учителем программа ”Молодежь в школу” объявляет открытым прием заявок в новый, 12-й выпуск. Люди, желающие изменить эстонскую систему образования к лучшему, могут подавать свои заявки с 18 сентября по 28 октября, говорится в пресс-релизе.

”Мы упростили и ускорили прием заявок, сократив сроки и сделав структуру заявления проще. Всех заинтересованных кандидатов ждут игровые и непростые этапы, поскольку мы хотим передать суть программы и жизни учителя”, — сказала специалист ”Молодежь в школу” по кадрам и маркетингу Марис Вийрес.

Те, кто подаст заявки на участие в программе в этом году, смогут работать в школе и учителями младших классов. Как школы, так и сами кандидаты прошлых лет проявили большой интерес к этой возможности.

К участию в программе приглашаются активные люди с высшим образованием, готовые сделать резкий поворот в своей карьере. Участники будут отобраны в результате оценки лидерских качеств и качеств, подходящих для работы учителем. В течение двух лет участники программы будут работать школьным учителем на полную ставку и параллельно станут проходить учебную программу ”Молодежь в школе” на темы преподавания и управления. Для кандидатов нет ограничений по возрасту, важное условие — у человека не должно быть педагогического образования.

Участники программы сконцентрируются на подготовке школьников к непрерывному обучению в течение жизни. Это направление служит отправной точкой как для педагогической подготовки, так и для практики общения и сотрудничества с коллегами и родителями. По данным Министерства образования и науки, почти 20% молодежи в течение семи лет после окончания основной школы не получает среднего образования и Эстония является единственной страной ОЭСР, где доля получающей среднее образование молодежи снижается.

Участники программы ”Молодежь в школу” высоко ценят важную работу и возможности для развития. ”Опыт участия в программе сильно изменил меня. Теперь я понимаю, что рост и развитие возможны лишь когда ты преодолеваешь себя и не упускаешь такую возможность. Пословица гласит, что аппетит приходит во время еды и мне кажется, что я лишь немного улучшила ситуацию в образовании, многое еще предстоит сделать”, — делится опытом выпускник программы Грете-Стина Хааристо. С этой осени она работает директором школы Пала и совмещает эту должность с учительской работой.

Более подробная информация об условиях и этапах подачи заявки: www.nooredkool.ee/kandideerimine

”Молодежь в школу” — гражданское объединение, цель которого — создать благоприятную среду для формирования лидеров в сфере образования. Программа приводит на работу в школу как минимум на два года людей из разных сфер жизни, которые работают во имя того, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил хорошее образование. 76% из 122 выпускников программы ”Молодежь в школу” продолжают работу в сфере образования. Эти люди делают образование лучше именно при помощи ”Молодежь в школу”. Свой вклад можно внести, поддержав ”Молодежь в школу” в среде для пожертвований Ma armastan aidata.