Начался прием заявок на Премию в области свободы слова для журналистов и активистов Стран Балтии

Премия будет вручается уже во второй раз при поддержке Фонда Анн-Марие и Густава Андера. Delfi является инфопартнером премии наряду с международной организацией Article 19.

Кто может быть номинирован на премию? Журналисты, активисты, общественные организации и все, кто активен в сфере защиты и поддержки свободы слова в Латвии, Литве и Эстонии. Номинированы могут быть отдельные люди, группы людей либо организации.

Имена номинантов принимаются до 12 октября 2018 (включительно) через ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ.

От каждой страны будет выбрано по три номинанта, которых пригласят на церемонию вручения в Риге в начале ноября (организаторы покрывают расходы на транспорт и проживание). Затем из их числа будут выбраны победители — по одному из каждой страны. Победитель получает награду и символический денежный приз в размере 500 евро. Также Посольство Австралии в Латвии вручит свой спецприз.

В жюри премии входят всемирно известный журналист Питер Гресте и журналисты из Эстонии, Латвии, Литвы.