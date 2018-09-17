17.09.2018, 12:42

Начался прием заявок на Премию в области свободы слова для журналистов и активистов Стран Балтии


rus.delfi.ee
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Начался прием заявок на Премию в области свободы слова для журналистов и активистов Стран Балтии
Foto: Reuters / Scanpix

Стокгольмская школа экономики в Риге объявляет прием номинантов на соискание Премии в области свободы слова имени Питера Гресте (Peter Greste Freedom of Speech award). Цель премии — отметить вклад журналистов и общественных деятелей Стран Балтии в продвижение свободы слова.

Премия будет вручается уже во второй раз при поддержке Фонда Анн-Марие и Густава Андера. Delfi является инфопартнером премии наряду с международной организацией Article 19.

Кто может быть номинирован на премию? Журналисты, активисты, общественные организации и все, кто активен в сфере защиты и поддержки свободы слова в Латвии, Литве и Эстонии. Номинированы могут быть отдельные люди, группы людей либо организации.

Имена номинантов принимаются до 12 октября 2018 (включительно) через ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ.

От каждой страны будет выбрано по три номинанта, которых пригласят на церемонию вручения в Риге в начале ноября (организаторы покрывают расходы на транспорт и проживание). Затем из их числа будут выбраны победители — по одному из каждой страны. Победитель получает награду и символический денежный приз в размере 500 евро. Также Посольство Австралии в Латвии вручит свой спецприз.

В жюри премии входят всемирно известный журналист Питер Гресте и журналисты из Эстонии, Латвии, Литвы.

Питер Гресте — австралийский журналист латышского происхождения телеканала "Аль-Джазира". Весь мир следил за его судьбой, когда репортер и двое его коллег были приговорены в Египте к 7 годам тюрьмы летом 2014 года. Гресте провел в тюрьме 400 дней, после этого специальным указом президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси он был отпущен на свободу.

В 2017 году премию получили латвийский журнал Ir за публикацию так называемых ”разговоров олигархов” и литовский 15min.lt — за раскрытие связей депутата парламента Литвы Артураса Скарджюса с ”Газпромом”.

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