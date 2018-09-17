Начался прием заявок на Премию в области свободы слова для журналистов и активистов Стран Балтии

Стокгольмская школа экономики в Риге объявляет прием номинантов на соискание Премии в области свободы слова имени Питера Гресте (Peter Greste Freedom of Speech award). Цель премии — отметить вклад журналистов и общественных деятелей Стран Балтии в продвижение свободы слова.
Премия будет вручается уже во второй раз при поддержке Фонда Анн-Марие и Густава Андера. Delfi является инфопартнером премии наряду с международной организацией Article 19.
Кто может быть номинирован на премию? Журналисты, активисты, общественные организации и все, кто активен в сфере защиты и поддержки свободы слова в Латвии, Литве и Эстонии. Номинированы могут быть отдельные люди, группы людей либо организации.
От каждой страны будет выбрано по три номинанта, которых пригласят на церемонию вручения в Риге в начале ноября (организаторы покрывают расходы на транспорт и проживание). Затем из их числа будут выбраны победители — по одному из каждой страны. Победитель получает награду и символический денежный приз в размере 500 евро. Также Посольство Австралии в Латвии вручит свой спецприз.
В жюри премии входят всемирно известный журналист Питер Гресте и журналисты из Эстонии, Латвии, Литвы.
Питер Гресте — австралийский журналист латышского происхождения телеканала "Аль-Джазира". Весь мир следил за его судьбой, когда репортер и двое его коллег были приговорены в Египте к 7 годам тюрьмы летом 2014 года. Гресте провел в тюрьме 400 дней, после этого специальным указом президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси он был отпущен на свободу.
В 2017 году премию получили латвийский журнал Ir за публикацию так называемых ”разговоров олигархов” и литовский 15min.lt — за раскрытие связей депутата парламента Литвы Артураса Скарджюса с ”Газпромом”.