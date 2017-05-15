Cегодня начался прием заявок на предоставление в наем жилья в Доме учителей, сообщает Раэпресс.

Заявки можно подавать в Таллинский департамент городского имущества, причем как в электронном виде с дигитальной подписью, что предпочтительнее, так и письменном виде — на бумажном носителе. Форма ходатайства доступна на сайте http://www.tallinn.ee/opetajatekodu/. Там же приводится и вся остальная информация о Доме учителей. Ходатайства могут подавать и те учителя, которые уже поставлены на очередь на получение муниципального жилья как нужные городу специалисты.

В доме будут 40 однокомнатных квартир размерами от 24 до 36,5 м2, и 35 — двухкомнатных площадью от 38,7 до 50,7 м2. Стоимость аренды — 5,21 евро за квадратный метр площади в месяц. Поскольку, как подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк, речь идет об энергосберегающей постройке, то за однокомнатную квартиру площадью 36,5 м2 арендная плата составит 190 евро, к чему надо добавить еще накладные расходы в 35 евро, двухкомнатная квартира в 50 м2. обойдется примерно в 310 евро в месяц.

Дом учителей строится в соответствии со второй Таллинской программой строительства муниципального жилья.