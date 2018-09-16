Начался крупнейший учебный сбор резервистов эстонского ВМФ «Морской еж»

В воскресенье в расположенной в Пыхья-Таллинне Минной гавани стартовали учения военно-морского флота Эстонии Meresiil/Морской еж, в ходе которых резервисты обновят свои знания и отработают функционирование систем командования.
”За последние 25 лет учебных сборов в таком масштабе на флоте не было. Учения начались с формирования подразделений, затем последуют манервы частей и командные упражнения””, — сказал глава ВМФ капитан Юри Саска.
В продлящихся до 27 сентября сборах принимают участие пости 200 резервистов, действующих военнослужащих, призывников и членов Кайтселийта. Подавляющая часть запланированных действий будет происходить в военном городке Минной гавани.
В хочде сборов резервисты будут упражняться в обращении с оружием, оказании первой медпомощи, ликвидации последствий аварий, защите порта, противоминной обороне и основах управления подразделениями.