Начался конкурс проектов по программе "Гражданский мир"

Таллинская городская управа объявила конкурс проектов по программе "Гражданский мир", цель которого — разработка и реализация проектов, способствующих созданию и укреплению доверительных отношений между людьми разных национальностей и более широкому вовлечению национальных меньшинств в различные сферы общественной деятельности, сообщает Раэпресс.

В конкурсе могут принимать участие как юридические лица, так и предприниматели-физические лица и просто жители Таллинна, стремящиеся содействовать укреплению межнациональных отношений и общению людей, относящихся к разным этнокультурным группам. Приоритетными будут считаться проекты, нацеленные на совместную деятельность молодежи, ознакомление с культурами национальных меньшинств и проведение соответствующих этому мероприятий. .

Срок представления ходатайств — 27 февраля. Срок завершения одобренных проектов — 26 ноября 2017 г.

Ходатайство следует, как правило, подавать через среду ходатайства о субсидиях на некоммерческие проекты в Таллинне, но можно также в письменном виде либо в виде документа с электронной подписью. Более подробная информация приводится на сайте http://www.tallinn.ee/kodurahu.