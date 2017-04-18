Начался конкурс ”Большая семья года”

Начиная с сегодняшнего дня можно подавать заявки на конкурс ”Большая семья года”, в рамках которого хотят наградить здоровые и крепкие многодетные семьи. Кандидатов можно представлять на сайте Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee до 2 мая.

Эстонский союз многодетных семей совместно с компанией Bigbank присуждает звание ”Большой семьи года” сплоченным, работящим и примерным семьям Эстонии, в которых растут как минимум четверо детей. Титул и денежную премию в размере 4000 евро победителю вручат 13 мая на традиционном Дне большой семьи в Таллиннском зоопарке.

”В этом году награда будет присуждаться уже восьмой раз, мы призываем принять участие все семьи с четырьмя или более детьми, члены которых являются прилежными и трудолюбивыми и подают пример остальным, — сказала президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап. — В прошлом году победителем конкурса стала семья Аан из Тартуского уезда. Родители Янне и Пеэтер Аан растят семерых детей. Они являются примером для многих семей, их можно характеризовать как жизнерадостных и открытых людей”.

Кандидатов на титул ”Большая семья 2017” могут представлять все организации, члены семей и знакомые, зайдя на сайт Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee или перейдя по прямой ссылке.

Предварительная регистрация на конкурс закончится 2 мая в 10:00.

Патроном традиционного Дня большой семьи, который проведут в 12-й раз, является Урмас Вайно, а спонсорами — Bigbank, Таллиннский зоопарк, Таллиннская горуправа и многие другие предприятия.

Эстонский союз многодетных семей (www.lasterikkad.ee) был создан в 1996 году с целью поддержки многодетных семей в Эстонии. В него входят 19 организаций, объединяющих семьи с четырьмя или более детьми. В членах-организациях насчитывается свыше 1440 семей, в сеть входят свыше 10 000 человек. Основной задачей ELPL является награда и защита многодетных семей, изучение их реального положения и привлечение государственных и общественных организаций. ELPL участвует в разработке правовых актов и развивает деятельность подобных организаций в Эстонии.