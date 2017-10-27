Начальство обвинило летчика в домогательствах, так как законно сократить его не получалось

После ухода в отставку Таави Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала с домогательствами несколько человек (например, Бригитта Давидьянтс в Delfi и Дагмар Ламп в Postimees) публично заявили, что в их отношении также совершались сексуальные домогательства, пишет Eesti Ekspress.

Они пояснили, что дело касается широко распространенной проблемы, которой общество недостаточно занимается. Еще меньше общественность знает об отвратительной ложной жалобе на сексуальное домогательство, которая привела к тому, что одна из известнейших эстонских фирм лишилась значительной суммы.

Упомянутый инцидент произошел 23 апреля 2009 года в Таллиннском аэропорту, когда один из капитанов Estonian Air проходил через рамку безопасности и раздались характерные сигналы. Мужчина снова прошел через рамку, и во второй раз сигналы не прозвучали. Затем летчик подошел к охраннице, взялся за ее руки и положил себе на бока. Позднее он сказал, что это была шутка и ему следовало за нее сразу извиниться

Но все пошло по-другому. Компания Estonian Air уволила его, сославшись на сексуальные домогательства. И было неважно то, что это был заслуженный работник с серьезным стажем, а охранница фирмы G4S не упоминала в своей объяснительной записке, что мужчина трогал ее за интимные части тела или сексуально домогался. Эпизод даже не помешал работе, так как длился всего несколько секунд.

Estonian Air же выбрала самое суровое дисциплинарное наказание — компания уволила мужчину за ”крайне грубое нарушение трудовых обязанностей”.

Летчик обжаловал увольнение в суде и выиграл. В числе прочего выяснилось, что данный случай зафиксировала камера наблюдения, и судья мог своими глазами увидеть, что никакого домогательства не происходило. Капитан не прижимал охранницу к себе и не тер себя ее руками.

Действовавший тогда закон гласил, что для увольнения по причине сексуальных домогательств необходимо наличие отношений ”начальник-подчиненный”, или зависимость другого рода, но пилот самолета и охранница работали в разных предприятиях.

В марте 2010 года Харьюский уездный суд удовлетворил иск пилота и взыскал в его пользу недополученную заработную плату — 659 000 крон (более 42 000 евро) плюс 3200 крон (свыше 200 евро) за каждый рабочий день до вступления решения суда в силу.

В то же время Estonian Air не согласилась сразу оплатить сумму, а оспорила решение в окружном суде, проиграв и это дело восемь месяцев спустя.

В ходе разбирательства выяснилась настоящая причина, по которой начальство хотело выставить летчика домогателем. Выяснилось, что правление Estonian Air еще в начале 2009 года предложило пилоту прекратить рабочие отношения по сокращению. Пилот отказался — его защищал коллективный договор, по которому следовало сокращать в первую очередь более молодых пилотов.

После инцидента с охранницей компания сделала новое предложение о расторжении трудового договора. На этот раз на основании статьи закона, говорящей об ответственности работника за причиненный третьим лицам ущерб. Летчик снова отказался. По его утверждению, он не повредил имиджу Estonian Air и не вызвал недоверия со стороны G4S к компании.

Estonian Air осталась при своем мнении и пустила в ход обвинение в сексуальном домогательстве. Якобы летчик своими действиями создал оскорбляющую атмосферу, унизил достоинство охранницы. Позже в суде выяснилось, что это полная ерунда.