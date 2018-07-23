Началось строительство улицы Рейди

Улица Рейди протянется почти на два километра с двумя рядами для транспорта в каждую сторону, одновременно будут отремонтированы или построены еще почти 14 км дорог и укреплены 700 метров берега. Придорожные газоны займут 40 тысяч кв. м, на них будут высажены 57 тысяч кустов и почти полтысячи деревьев. Создан будет также новый коллектор ливневой канализации с насосной, проложены новые трубопроводы воды, канализации, газа и центрального отопления.

Завершение работ намечено на 17 ноября 2019 г. Окончательно объект должен быть готов к весне 2020 года. Обойдется это в 38 113 503 евро.