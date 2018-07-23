23.07.2018, 16:55

Началось строительство улицы Рейди


rus.delfi.ee
EST
Началось строительство улицы Рейди
Raepress

Сегодня в Таллинне началось строительство приморской улицы Рейди, призванной не только облегчить транспортную ситуацию в центре города, но и предложить горожанам возможность прогулок вдоль морского берега. Строительство рассчитано на 550 дней.


Работы начались на заброшенной площадке в начале улицы Пикксильма, где когда-то располагался парк Тиволи, рытьем углубления для дорожного полотна и археологических ям с целью поиска таких артефактов, как остовы судов, портовые или оборонительные сооружения. Одновременно началось укрепление берега между улицей Пикксильма и памятником Русалке.
Символический запуск экскаватора произвел мэр Таллинна Таави Аас. Он подчеркнул, что развернулся период самых решительных изменения в транспортной схеме города за последние десятилетия, включающий улицу Рейди, капитальную реконструкцию развязки в Хааберсти, реконструкцию улицы Гонсиори.

Улица Рейди протянется почти на два километра с двумя рядами для транспорта в каждую сторону, одновременно будут отремонтированы или построены еще почти 14 км дорог и укреплены 700 метров берега. Придорожные газоны займут 40 тысяч кв. м, на них будут высажены 57 тысяч кустов и почти полтысячи деревьев. Создан будет также новый коллектор ливневой канализации с насосной, проложены новые трубопроводы воды, канализации, газа и центрального отопления.

Завершение работ намечено на 17 ноября 2019 г. Окончательно объект должен быть готов к весне 2020 года. Обойдется это в 38 113 503 евро.

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