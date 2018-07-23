Началось строительство улицы Рейди

Сегодня в Таллинне началось строительство приморской улицы Рейди, призванной не только облегчить транспортную ситуацию в центре города, но и предложить горожанам возможность прогулок вдоль морского берега. Строительство рассчитано на 550 дней.
Работы начались на заброшенной площадке в начале улицы Пикксильма, где когда-то располагался парк Тиволи, рытьем углубления для дорожного полотна и археологических ям с целью поиска таких артефактов, как остовы судов, портовые или оборонительные сооружения. Одновременно началось укрепление берега между улицей Пикксильма и памятником Русалке.
Символический запуск экскаватора произвел мэр Таллинна Таави Аас. Он подчеркнул, что развернулся период самых решительных изменения в транспортной схеме города за последние десятилетия, включающий улицу Рейди, капитальную реконструкцию развязки в Хааберсти, реконструкцию улицы Гонсиори.