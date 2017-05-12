Началось оповещение родителей о местах для детей в школах по месту жительства

Таллиннский департамент образования начал оповещение родителей о назначении школы по месту жительства детям, поступающим нынче осенью в первый класс, сообщает Раэпресс.

Пославшие ходатайства через систему электронной школы (eKool) родители получат извещение по этой же системе и должны будут подтвердить принятие назначения. Через электронную систему ходатайства представили родители 3496 детей.

Родители, представившие заявления на бумаге или вообще не представившие такового, получат письменное извещение на адрес, по которому ребенок значится в Регистре народонаселения. Этим родителям придется выйти на контакт с назначенной школой, чтобы подтвердить принятие места. На бумаге ходатайства представили родители 110 детей, вообще не представили — 498.

Подтверждение принятия места очень важно, потому что непринятое место объявляется вакантным. Подтвердить можно до 10 июня, после чего вакантные места будут заполняться на основе порядка приема в данную школу, причем претендовать на них смогут все желающие.

Согласно закону при назначении школы по месту жительства учитываются, в первую очередь, близость школы к месту жительства ребенка, значащемуся в Регистре народонаселения, и обучение в той же школе других детей из этой же семьи. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Если назначенная школа не подходит, родители могут выбрать другую, где есть свободные места. Ходатайство об этом нужно направлять прямо школе.

Места в муниципальных школах Таллинна назначены нынче 4618 первоклассникам, в том числе 507 в школах или классах общегородской комплектации.