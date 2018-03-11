Начало новой недели будет не очень весенним: плюсовая температура, снег и сильный ветер

Согласно прогнозу погоды, предлагаемому порталом pogoda.ee, с понедельника по среду нас ждет плюсовая температура и сильные ветра.

В понедельник ночью ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер — юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Утром он усилится до 5-11 метров, на а побережье островов порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха — 0..-5°C.

Днем станет заметно теплее. Температура воздуха составит +1..+4°C.

Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер — юго-восточный, 5-11 метров в секунду, на побережье — до 14 м/с.

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер — юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха +1..+3°C.

Днем будет облачно. Во многих местах дождь. Ветер — юго-восточный, южный, 5-11, на побережье — порывами до 14 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.

В среду в начале ночи нас, согласно прогнозу, ждет дождь, затем — осадки в виде мокрого снега и просто снега. Ветер — юго-западный, южный, 5-10. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем скорость северо-западного ветра будет составлять 5-11 метров в секунду, на островах и побережье — до 15 м/с. Температура воздуха +1..+3,