Начальником Генштаба Сил обороны станет полковник Вейко-Велло Пальм

Министр обороны Луйк заявил, что полковник Пальм является офицером, получившим разносторонний опыт как в Эстонии, так и во время службы за рубежом, при выполнении операций, и при этом везде показал себя способным специалистом и сильным руководителем.

„Особенно я хотел бы выделить деятельность полковника Пальма в должности командира 1-й пехотной бригады, когда перед ним стояла сложная задача по интегрированию располагающегося в Эстонии союзнического батальона НАТО в состав нашей пехотной бригады, и он отлично с ней справился”, — отметил Луйк.

Полковник Вейко-Велло Пальм начал службу в 1992 году в качестве военнослужащего срочной службы отдельного пехотного батальона ”Калев”; впоследствии занимал должности начальника штаба Тапаского учебного центра, начальника оперативно-учебного отдела Генерального штаба, штабного офицера в дислоцированном в Польше Северо-Восточного корпуса НАТО и руководителя отдела планирования государственной обороны при Министерстве обороны.

С 2015 по 2018 г. полковник Пальм исполнял должность командира 1-й пехотной бригады, с лета текущего года является заместителем начальника Генерального штаба Сил обороны.