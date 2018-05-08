08.05.2018, 13:55

Начальная цена — 100 евро: бренд ”Солдат Одина” выставлен на аукцион из-за долгов

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rus.delfi.ee
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Начальная цена — 100 евро: бренд ”Солдат Одина” выставлен на аукцион из-за долгов
Foto: Karli Saul

Банды ”Солдат Одина”, разгуливавшие еще два года назад по улицам Таллинна в куртках с изображением викинга в рогатом шлеме, пропали из виду, а их бренд вскоре уйдет с молотка, пишет Õhtuleht.

Для бывших активистов НКО стало сюрпризом, что созданный в 2016 году бренд Soldiers of Odin выставлен на аукцион.

Тогда одним из руководителей группировки был Яанус Бурак, на чье имя и зарегистрирован бренд Soldiers of Odin Estonia и логотип: викинг в шлеме с рогами и сине-черно-белым флагом.

В феврале этого года судебный исполнитель наложил арест на зарегистрированный на имя Бурака символ, который 14 мая будет выставлен на аукцион с начальной ценой в сто евро.

Проживающий в Финляндии Бурак заявил, что проблемы в группировке начались в первую очередь из-за финансовых проблем и разногласий среди руководства.

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