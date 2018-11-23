Начались очередные общеевропейские соревнования школьников-переводчиков Juvenes Translatores

В этом году популярность конкурса зашкаливает: по всей Европе зарегистрировались 2 062 школы. Школы могли послать на конкурс от двух до пяти своих учеников 2001 года рождения. Готовые переводы оцениваю профессиональные переводчики при ЕК, они же и выбирают победителя из каждой страны-члена. Победители будут объявлены в начале февраля 2019 года, они поедут на церемонию награждения в Брюссель.

Из Эстонии зарегистрировалось 26 школ, выбраны были шесть.