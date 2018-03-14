Начались Дни городов и волостей Эстонии

Сегодня стартовали XIV Дни городов и волостей Эстонии, которые войдут в историю тем, что две недели назад, 27 февраля, на общем собрании Союза городов Эстонии впервые был образован новый общегосударственный союз самоуправлений — Союз городов и волостей Эстонии (СГВЭ), объединяющий 72 местных самоуправления, сообщает Раэпресс.

"Мне выпала большая честь, — сказал сегодня на открытии Дней вице-мэр столицы Калле Кландорф, — приветствовать собравшихся от имени Таллинна. — Хотя Дни проходят в четырнадцатый раз, на этот раз они особые из-за того, что мы впервые собрались одним союзом. Мы и раньше действовали совместно, мы и раньше образовывали союзы, но никогда в истории нашего государства не было единой организации местных самоуправлений".

За последние годы, подчеркнул он, произошло немало важных событий. На сегодня у нас осталось только 79 самоуправлений, уменьшилось число их депутатов и руководителей. А это автоматически означает повышение роли и ответственности каждого из них.

"У нас любят говорить о Таллинне как о большом городе, — продолжал Кландорф. — Но если посмотреть пошире, то в большинстве крупных городов Европы населения больше, чем во всей Эстонии. Поэтому для нас особенно важен каждый человек. И мы должны добиваться, чтобы, независимо от того, где он живет, он мог пользоваться всеми услугами, которые предлагает публичный сектор, чтобы он был вовлечен в принятие решений. Мы придаем этому большое значение. Для общения с горожанами созданы более 35 информационных систем, вся городская документация дигитализирована еще в 2002 году, что отмечалось и в международном масштабе. Пять раз Таллинн входил в число семи самых инновационных сообществ мира".

Кландорф в заключение выразил убеждение, что только что созданный Союз городов и волостей Эстонии будет стоять на защите общих интересов и играть важную роль в общении с разного рода государственными институтами.