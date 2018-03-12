Сегодня началась реконструкция улицы Гонсиори на участке между улицами Пронкси и Манеэжи. Работы должны завершиться в ноябре.



Со 2 мая будет перекрыта оставшаяся часть улицы — до улицы Лаагна. Через перекрестки с улицами Пронкси и Вильмса можно в обе стороны пересекать улицу Гонсиори. А вот на перекрестке с улицей Крейцвальда обычные участники движения смогут поворачивать только в сторону Тартуского шоссе — перед гостиницей "Хилтон" в сторону улицы Гонсиори проезд разрешен лишь общественному транспорту.