12.03.2018, 22:00

Началась реконструкция улицы Гонсиори


rus.delfi.ee
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Gonsiori tänav
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Сегодня началась реконструкция улицы Гонсиори на участке между улицами Пронкси и Манеэжи. Работы должны завершиться в ноябре.


Со 2 мая будет перекрыта оставшаяся часть улицы — до улицы Лаагна. Через перекрестки с улицами Пронкси и Вильмса можно в обе стороны пересекать улицу Гонсиори. А вот на перекрестке с улицей Крейцвальда обычные участники движения смогут поворачивать только в сторону Тартуского шоссе — перед гостиницей "Хилтон" в сторону улицы Гонсиори проезд разрешен лишь общественному транспорту.

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