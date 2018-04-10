Началась реконструкция сквера на улице Нунне в Старом городе

В Старом Таллинне началась реконструкция сквера на улице Нунне, главная достопримечательность которого - косуля работы выдающегося эстонского скульптора Яана Коорта, сообщает Раэпресс.

Основные работы связаны с укреплением опорной стены со стороны Вышгорода (Тоомпеа). Вчера началась установка лесов для ее очистки и ремонта провалов. Восстановлены будут лестницы, ведущие в сквер со стороны улицы. Около косули появятся скамейки. Пространство получит эффектное освещение.

Сквер был создан в 1927 году, а 1930 здесь было решено установить коортовскую косулю, которая и дала скверу имя — Китсеаэд (metskits — "косуля", aed — "сад").

В юбилейной году государства приводятся в порядок многие примечательные места Таллинна: крепостная стена у Дома Стенбока, Майеровская лестница на площади Вабадузе, площадка у старейшего в Таллинне памятника эпохи Ливонской войны на улице Марта, в плане еще лестница с улицы Фальги на Тоомпеа у подножия Длинного Германна. Началась подготовка к реконструкции крупнейшего бастиона Скооне (Шведского).