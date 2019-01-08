Началась реконструкция опорного дома в Пельгуранде

Пельгураннаский опорный дом Таллинского центра психического здоровья будет реконструирован за полтора миллиона евро в целях улучшения условий жизни его обитателей.

Здание было построено в 1960 году и, конечно же, устарело и обветшало. Но с него начинался Центр психического здоровья, который до октября 2004 года назывался Пельгураннаским опорным домом.

Теперь, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, будут утеплены фасады, заменены двери-окна, новая вентиляционная система будет возвращать в дом тепло. Больше станет и комнат для обитателей — в общей сложности там будет 30 одноместных помещений такого рода. К этому добавятся помещения для отдыха, прачечная, помещения для консультаций, сотрудников, спортзал, кухня и пр. Дом будет оборудован с учетом потребностей людей с расстройствами зрения, двигательного аппарата и слуха.

Реконструкция осуществляется за счет средств города, а после ее завершения здание будет передано Центру психического здоровья в аренду.

На соседнем участке вскоре завершится строительство дома для молодежи с особыми потребностями, рассчитанного на 30 человек. Этот проект финансируется из Европейского фонда регионального развития.