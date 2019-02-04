Началась регистрация на первую эстонскую олимпиаду по геонаукам

Победители этого научного состязания, организованного Таллиннским Техническим университетом, примут участие в международной олимпиаде в Южной Корее, сообщается в пресс-релизе.

Олимпиада по геонаукам, которая состоится 30 марта, касается в более широком смысле научных дисциплин о земле — естественных и реальных — связывая между собой как геологию, гидрология, метеорологию, так и науку об окружающей среде.

По словам члена жюри олимпиады — директора Эстонской Геологической службы Альвара Соесоо — речь идет о мероприятии, которое пройдет в формате международных олимпиад по геонаукам International Earth Science Olympiad, который подразумевает выход за границы конкретных научных дисциплин. ”Этой олимпиадой мы хотим показать привлекательность геонауки, поскольку у этого направления огромный потенциал. Как сегодняшний, так и завтрашний рынок труда, а также и научные направления будущего остро нуждаются в хороших специалистах в этой области. Ежедневно мы убеждаемся в том, что изучать геонауки стоит и знания в этой сфере постоянно растут”, — сказал Соесоо.

Олимпиада поможет молодежи увидеть Землю, как систему через выполнение заданий по исследованиям, в которых будут соединяться естественные и точные науки. ”Земля — это крайне сложная система, при изучении которой ежедневно совершаются новые открытия. Именно лучшие знания и понимания помогут новым поколениям успешно противостоять критическим проблемам нашей Земли — таким как климатические изменения или использование ресурсов. Более того, эти знания помогут нам в создании инновационных технологий”, — отметила научный сотрудник Института геологии TalTech и член жюри олимпиады Рутт Хинтс.