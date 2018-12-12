Началась регистрация на благотворительный Июньский забег Rimi

По словам руководителя Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инны Крамер, лишний вес — это растущая проблема. ”Каждый третий ребенок в Эстонии весит больше нормы, и это нас очень беспокоит, поскольку лишние килограммы оказывают влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье детей. Мы уже пятый год подряд организуем совместно с врачами и физиотерапевтами Таллиннской детской больницы летние лагеря и группы поддержки для детей с лишним весом, в рамках которых сделан акцент на правильном питании и повышении физической активности — это позволяет контролировать вес, а в долгосрочной перспективе добиться его снижения. К каждому ребенку и его семье применяют индивидуальный подход, но в то же время наличие в группе детей с такими же проблемами упрощают адаптацию и облегчают процесс достижения целей”, — рассказала Инна Крамер.

В летнем лагере на протяжении 10 дней детей будут консультировать опытные физиотерапевты. В программу включены походы и велопробеги, различные активные игры с мячом, эстафеты и круговые тренировки, плавание, общение с новыми друзьями и дискотеки. Также будут проводиться дискуссии и инфочасы на тему питания. В одну смену лагеря набирают 20 детей.

Дни Старого города в Таллинне проводят с 1982 года. Главный организатор дней Старого города Анне Вельт отметила, что в 2019 году Дни Старого города пройдут в 39-й раз и будут носить название ”Таллинн 800”. Именно столько времени прошло с момента упоминания Таллинна в хрониках Хенрика Лийвимаа.

”Спортивные мероприятия всегда занимали важное место в программе Дней Старого города. Мы очень рады, что нашими партнерами стали организаторы благотворительного Июньского забега Rimi, чья деятельность в мире спорта заслуживает внимания. Мы надеемся, что благотворительный Июньский забег Rimi положит начало нашему дальнейшему сотрудничеству”, — сказала Анне Вельт.

Июньский забег состоится в субботу, 1 июня, уже третий год подряд. Организаторы забега хотят вдохновить людей больше двигаться, придерживаться здорового образа жизни и участвовать в благотворительности. Благотворительный забег впервые войдет в программу Дней Старого города и станет одним из основных мероприятий спортивной программы.

Июньский забег Rimi включает бег, ходьбу и скандинавскую ходьбу для всех желающих на трассе длиной пять километров. Место старта и финиша, а также центр соревнований будут расположены на площади Вабадузе, а саму трассу проложат по улицам Старого города. Мероприятие можно посетить всей семьей.

Регистрация для участия в забеге проводится на сайте www.juunijooks.ee. Можно зарегистрироваться как индивидуально, так и в группе — например, от предприятия или от спортклуба. К участию приглашают взрослых и детей — всех, кто любит физическую активность и благотворительность.