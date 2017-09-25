Началась регистрация на бесплатные курсы эстонского. Когда, где и для кого?

Сегодня, 25 сентября, в полдень открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на категории А1, А2, В1 и В2, организованные Фондом интеграции в сотрудничестве с языковыми школами. В Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви и Ахтмеской части города Когда-Ярве осенью этого года будет набрано в общей сложности 38 учебных групп, рассчитанных на 572 человека.

По случаю открытия в понедельник в Фонде интеграции состоялась пресс-конференция, на которой журналистов ознакомили с процессом регистрации. Уже за первые десять минут в одну из таллиннских групп, рассчитанную максимум на 16 человек, поступило три заявки.

Подобные курсы проводятся во второй раз — первый набор был осенью 2015 года. По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, в нынешнем наборе, по сравнению с прежним, имеется несколько существенных нововведений. Во-первых, появилась группа самого начального уровня — А1.

Во-вторых, человек сам может приблизительно оценить свой уровень владения языком, пройдя при регистрации предварительный тест в интернете. Он занимает около15 минут. В-третьих, отныне регистрирующийся сам может выбрать город, в котором желает пройти курсы, а также время занятий — утром или вечером.

Delfi поинтересовался у Ирене Кяосаар, на базе какого языка изучается эстонский на самых начальных уровнях? Есть ли язык-посредник? ”Обучение начинается сразу на эстонском, языка-посредника нет. Это позволяет учащемуся сразу погрузиться в среду”, — ответила Кяосаар.

Принт-скрин со страницы регистрации

С 2015 по 2017 год на категории А2, В1 и В2 прошли обучение 4 833 человек, зарегистрировались через страницу фонда около 6000 человек, а окончили курсы — около 4 000. ”Бросают люди обучение по разным причинам. В основном — по личным, семейным или из-за работы”, — поведала Кяосаар. Кроме того, некоторые неадекватно оценивают собственные возможности: ”Изучение языка — это труд, это занимает время, требует сил”.

Самым большим спросом пользуются курсы на уровень В1 — примерно 40% от всех предложенных уровней. Основных причин тому две: именно этот уровень владения госязыком требуется для подачи документов на получение гражданства Эстонии; а также большинство работодателей, например, в сфере торговли или обслуживания, ищут работников с уровнем владения не ниже В1.

По словам Кяосаар, фонд не устанавливал какого-либо процента посещаемости, однако, очевидно, что от этого зависит конечный результат. Кроме того, предполагается, что участник курсов за первый месяц примет решение: будет он продолжать или нет. ”Если человек решит отказаться — его место можно предложить следующему желающему. Предупредить — это вопрос честности”, — призвала Кяосаар.

Эти курсы — не только для русскоговорящих жителей Эстонии. Они для всех иноязычных постоянных жителей с недостаточной степенью интеграции в эстонское общество и культуру, а также для новых мигрантов из различных регионов Эстонии. Четко установленная минимальная возрастная планка отсутствует: в целом, это группы для взрослых учащихся.

Занятия начнутся в октябре. Конкретную дату зарегистрировавшемуся сообщат по имейлу. Уроки будут проходить два-три раза в неделю утром или вечером.

На занятия можно зарегистрироваться регулярно, два раза в год, непосредственно накануне каждого нового курса. Поэтому не стоит беспокоиться, если кто-либо из желающих записаться не попадет в группу или не найдет подходящее для себя время — следующие курсы начнутся уже в новом году.

В таком порядке курсы будут проводиться до конца 2020 года.

Подробности о курсах — тут и тут.

Форма регистрации (только на эстонском) — тут.

Также желающие могут закрепить свои знания на практике в Языковом кафе. Подробности — здесь.

Фонд интеграции организует проведение языковых курсов в сотрудничестве со следующими их организаторами: MTÜ Atlasnet, Multilingua Keelekeskus OÜ, Folkuniversitetet Estonia MTÜ и целевое учреждение EDUKOOL.

Расходы на обучение возмещают Европейский социальный фонд (в рамках проекта ”Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе”) и Министерство культуры.