Началась регистрация кандидатов в состав Таллиннского молодежного горсобрания

Таллиннское молодежное городское собрание открывает седьмой сезон с формирования нового состава, в который могут войти все желающие таллиннцы в возрасте от 14 до 26 лет.

Собрание предоставляет возможность самореализации, в первую очередь, тем, кто ощущает в себе задатки общественного лидера и лидера общественного мнения, стремится внести вклад в развитие молодежной жизни в городе. Здесь приветствуются все идеи, даже, если они, на первый взгляд, кажутся излишне амбициозными. В состав собрания входят не только юные политики, но и молодые предприниматели, люди творческих профессий и т.д.

Баллотироваться в состав собрания можно до 21 октября. Из числа кандидатов будет отобран 21 человек, представляющий три основные группы — учащиеся, студенты и представители молодежных объединений. Те, кто в эти группы не входят, баллотироваться будут по последней из указанных групп. Все желающие должны заполнить анкету, которую можно найти на сайте.

Таллиннское молодежное городское собрание — это добровольное и политически нейтральное представительное собрание, защищающее интересы молодежи и консультирующее Таллиннское городское собрание и Таллиннскую городскую управу по вопросам, касающимся молодежи.