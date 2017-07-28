Началась реализация лучших работ конкурса супеграфики

Начались подготовительные работы по реализации победивших на объявленном Таллинским коммунальным департаментом конкурсе настенной суперграфики работ, которыми стали "Спорт", представленный ПТ "ТаюРуум" (TajuRuum OÜ), и "Сон", представленный ПТ "Финостило" (Finostilo OÜ), сообщает Раэпресс.

Суперграфика украсит фасады зданий по улице Кивила, 46 и Астангу, 64.

Впервые суперграфика появилась на стенах таллинских домов в прошлом году. От граффити ее отличает то, что известен автор и дано разрешение на украшение стены. Суперграфика предоставляет профессионалам-художникам и дизайнерам возможность внести свою лепту в эстетизацию городского пространства. При выборе места расположения работ учитывается, что они должны быть видны с расстояния не менее 100 метров от здания.

Обойдутся упомянутые суперграфические картины суммарно в 41 000 евро. Работы предполагается завершить к 18 августа.