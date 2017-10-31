Началась работа по разработке эффективных решений для лечения тяжелых легочных заболеваний

Фонд инноваций COPD in FOCUS решил выделить 39 000 евро на тестирование трех цифровых решений. Специалисты видят в этих идеях потенциал для усовершенствования диагностики и лечения хронических обструктивных болезней лёгких (ХОБЛ).

Проекты будут реализованы в ходе совместной работы специалистов по ХОБЛ и старт-апов в области дигитального здоровья, сообщается в пресс-релизе.

На проект ”Умный скрининг ХОБЛ и спирография начального уровня” выделили 18 000 евро. Задача данного проекта определение группу риска ХОБЛ и диагностирование спирографии на ранней стадии при помощи анализа первоначальных данных и скрининга на основе опроса клиента. Партнеры проекта: Союз семейных врачей, Союз пульмонологов, Центр семейных врачей Järveotsa, Центр пульмонологии Северо-Эстонской региональной больницы и развивающие технологии фирмы Dermtest и Diagnostic Match.

В рамках проекта ”Мой ХОБЛ”, на который выделили 11 000 евро, будут тестировать модель домашнего мониторинга больных с тяжелыми случаями ХОБЛ. Задачей проекта являются предотвращение обострения болезни и избегание госпитализации, а также разработка портала для пациентов по самостоятельному лечению болезни. Проект поддерживают: Союз пульмонологов, Клиника легких Тартуского Университета и развивающие технологии фирмы Quretec и Cognuse.

Проект ”Дыши и двигайся” получил 10 000 евро, чтобы попробовать запустить дистанционное приложение, которое будет поддерживать лечение ХОБЛ с помощью оптимальных тренировок, наглядных упражнений первой помощи и инфоматериалов, а также являться каналом общения между медперсоналом и пациентом. В проекте участвуют Союз пульмонологов, Клиника легких Тартуского Университета, больница Пыльва, клиника восстановительного лечения Северо-Эстонской региональной больницы и развивающие технологии фирмы MotionChart и Quretec.

Жюри фонда инноваций COPD in FOCUS приняло решение на основании представленных заявлений, презентаций проекта и оценок союзов и обществ, объединяющих медиков и пациентов. В жюри входят эксперты здравоохранения и технологий: Кюлле Тярнов, кластер Connected Health; Агрис Пеэду, Северо-Эстонская региональная больница; Ээро Мерилинд, семейный врач; Саара Сандрак, Эстонское общество молодых врачей; Кюлли Фриедеманн, Эстонская больничная касса; Мадис Тийк, финский инновационный фонд Sitra.

На создание прототипа и тестирования у команд есть 3 месяца. В феврале 2018 состоится демонстрационный день, в ходе которого будет необходимо представить результаты и поделиться опытом.