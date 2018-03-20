Началась подача предложений на государственные стипендии в области культуры

Министерство культуры ожидает предложений на присвоение государственных стипендий в области культуры. Стипендии выделяются, в основном, на поддержку учебы в иностранном государстве, а также, при возможности, важных культурных проектов и творческих заказов, сказано в пресс-релизе.

В году может быть выдано до 20 стипендий, размер одной стипендии составляет 2 300 евро.

Предложение министру культуры для присвоения стипендий в области культуры вносит комиссия по стипендиям в области культуры, а приказ о присвоении стипендий подписывает министр культуры Индрек Саар. В присвоении стипендий в последние годы, а также в этом году приоритетным является поддержка обучения на магистратуре и докторантуре в течение целого учебного года в иностранном вузе или научном учреждении.

Стипендию может получить физическое и юридическое лицо или учреждение. Предложения могут предоставлять творческие союзы, самоуправления и другие юридические лица и учреждения, в уставе или положении которых указана деятельность в сфере культуры или образования. Физические лица не могут сами выставлять свои кандидатуры на получение стипендии.

Предложения необходимо присылать на бланке заявления, который находится здесь. Заявки должны поступить к 23 апреля 2018 года , с цифровой подписью на адрес min@kul.ee или на почтовый адрес Министерство культуры, Суур-Карья 23, 15076 Таллинн.

Более подробно о стипендиях в области культуры вы можете прочитать на сайте Министерства культуры.