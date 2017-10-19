Началась Неделя взрослого учащегося: названы учащийся и преподаватель 2017 года

На мероприятии, открывшем Неделю взрослых учащихся, учащимся года был назван Тармо Туулинг из Пярнумаа, титул преподавателя года был присужден Тийне Леоск из Тартумаа, титул учебного проекта – Женскому мотивационному кафе из Ярвамаа, дружественной к обучению организацией года было названо предприятие OÜ Sakret, а титул библиотеки года завоевала Таэблаская библиотека. Особые премии получили автобус-библиотека Катарийна Йеэ, а также курсы обучения и мастерские, которые знакомят с Вана-Выромааскими обрядами бани по-черному, сообщает Министерство образования и науки.

Учащийся года Тармо Туулинг (37) учился в третьем классе, когда из-за семейных проблем ему пришлось уйти из школы. Поступление в четвертый класс гимназии для взрослых в возрасте 29 лет потребовало смелости. На сегодняшний день ответственный мужчина уже получил свидетельство об окончании гимназии. Вера в себя и свои способности настолько возросла, что больше он не представляет своей жизни без учебы. Тармо призывает и других взрослых завершать прерванное образование: ”Рождение сына стало главным толчком к тому, чтобы продолжить образование, я хотел быть ему хорошим примером. Учеба придала мне уверенности и веры в себя”.

Приз зрительских симпатий в номинации учащийся года вручили Трийну Тинтс из Вильяндимаа. После окончания Вильяндиской академии культуры Тартуского университета прилежная ученица и учитель Трийну решила продолжить образование и теперь учится в магистратуре Таллиннского университета по специальности ”педагог профессионального обучения”. Постоянное совершенствование своих профессиональных навыков Трийну воспринимает как нечто само собой разумеющееся.

Преподавателем года стала Тийна Леоск из Тарту. Тийна предлагает возможности обучения в собственном учебном заведении ”Курсы обучения Леоск” и активно занимается пропагандой образования взрослых.

Дружественной к обучению организацией года было названо предприятие OÜ Sakret (Ярвамаа), которое занимается производством и продажей строительных материалов, а также арендой строительного оборудования. На этом предприятии понимают, что фирма может развиваться только если развиваются и ее работники. Sakret организует обучение для новых работников а также предоставляет работникам возможности для совершенствования трудовых навыков на всевозможных курсах обучения.

Титул учебного проекта был присужден Женскому мотивационному кафе в Ярвамаа. Образовательные лекции, которые проходили в кафе, мотивировали женщин заняться саморазвитием, а некоторые из них даже начали предпринимательскую деятельность.

Особую премию за учебный проект года получила хозяйка хутора Мооска Эда Веэроя за курсы обучения и мастерские, знакомящие с Вана-Выромааскими обрядами бани по-черному. Эда уже в течение многих лет обучает взрослых, молодежь и детей обрядам бани по-чёрному. Принявшие участие в обучении получают уникальный опыт и с удивлением обнаруживают, что и в бане можно чему-то научиться.

Титул библиотеки года завоевала Таэблаская библиотека, которая является сердцем общественной жизни волости Ляэне-Нигула, в которой всесторонне поддерживают обучение в течение всей жизни. Библиотекарь Руть Рандоя постоянно учится сама, а также заботится о том, чтобы и у других была возможность учиться — она не устает составлять ходатайства об участии в проектах, приглашать в библиотеку интересных гостей и организовывать выставки.

Особой премии года среди библиотек удостоен автобус-библиотека Катарийна Йеэ. Единственное в Эстонии подобное транспортное средство служит жителям столицы с 2008 года. В автобусе предлагаются увлекательные занятия для детей и взрослых, а также занимаются популяризацией чтения и непрерывного обучения.

В общей сложности на конкурс было представлено 254 кандидата, в их числе — взрослые учащиеся, преподаватели и учебные заведения, организации и учебные проекты.

По словам координатора Эстонской ассоциации преподавателей взрослых Andras Моники Марфельдт, история жизни каждого человека — это и история его учебы: ”Жизнь показывает, что истории учащихся, отмеченных титулами, мотивировали и вдохновили многих на то, чтобы продолжить неоконченное образование или пойти учиться совершенно новой специальности”.

В фокусе Недели взрослых учеников — учеба и самосовершенствование на протяжении всей жизни. В течение недели по всей Эстонии пройдет множество мероприятий, нацеленных на популяризацию образования взрослых и ознакомление с разными возможностями обучения. Неделя взрослых учеников пройдет с 19 по 26 октября.