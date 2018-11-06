06.11.2018, 20:50

Началась кампания ”При проблемах со здоровьем начинайте с семейного врача”


rus.delfi.ee
EST
Hepp Nigol ja Põlva haigla
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Сегодня, с обсуждения за круглым столом, началась кампания Больничной кассы ”При проблемах со здоровьем начинайте с семейного врача”, цель которой — повышение осведомленности населения о том, с какими проблемами, связанными со здоровьем, куда нужно обращаться и, как следствие, снижение нагрузки на Отделения неотложной медицинской помощи (эст. сокр. ЕМО) и сокращение очередей к врачам-специалистам.

Поскольку ноябрь — это месяц, посвященный мужчинам, реклама кампании направлена именно на мужчин в возрасте от 30 до 60 лет. Согласно исследованию, проведенному Больничной кассой, мужчины менее активны при поиске решений для проблем со здоровьем. Кампания призывает начинать решать давно беспокоящие или неожиданно возникшие проблемы со здоровьем именно с семейного врача.

Большая часть проблем со здоровьем не требует помощи врача-специалиста, поскольку семейная сестра и семейный врач, взаимодействуя, могут диагностировать большинство заболеваний и руководить поиском решений. Семейный врач при необходимости может проконсультироваться со специалистом через систему э-консультаций и в случае надобности направить пациента на прием к специалисту. Так, в том числе, и пациент экономит свое время и энергию.

”Благодаря центрам здоровья помощь семейных врачей становится более доступной. Мы надеемся, что это снизит нагрузку на Отделения неотложной медицинской помощи при больницах и сократит очереди к врачам-специалистам. Помимо семейных сестер и врачей в центрах здоровья работают патронажные сестры, акушерки, физиотерапевты и другие специалисты”, — сказала начальник отдела первого уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

”Если сейчас звонки на консультационную линию семейных врачей 1220 анонимные, то со второй половины следующего года у медсестры или врача, дающего консультацию, может появиться возможность с согласия человека просматривать данные о его здоровье — сделанные анализы, назначенные лекарства и перенесенные болезни”, — рассказала Фридеманн о новшествах, которые должны улучшить доступность помощи семейных врачей.

На сайте кампании www.alustaperearstist.ee все заинтересованные могут узнать, куда с какими проблемами следует обращаться. Там же можно найти ответы на основные вопросы, связанные с помощью семейных врачей.

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