Началась кампания ”При проблемах со здоровьем начинайте с семейного врача”

Поскольку ноябрь — это месяц, посвященный мужчинам, реклама кампании направлена именно на мужчин в возрасте от 30 до 60 лет. Согласно исследованию, проведенному Больничной кассой, мужчины менее активны при поиске решений для проблем со здоровьем. Кампания призывает начинать решать давно беспокоящие или неожиданно возникшие проблемы со здоровьем именно с семейного врача.

Большая часть проблем со здоровьем не требует помощи врача-специалиста, поскольку семейная сестра и семейный врач, взаимодействуя, могут диагностировать большинство заболеваний и руководить поиском решений. Семейный врач при необходимости может проконсультироваться со специалистом через систему э-консультаций и в случае надобности направить пациента на прием к специалисту. Так, в том числе, и пациент экономит свое время и энергию.

”Благодаря центрам здоровья помощь семейных врачей становится более доступной. Мы надеемся, что это снизит нагрузку на Отделения неотложной медицинской помощи при больницах и сократит очереди к врачам-специалистам. Помимо семейных сестер и врачей в центрах здоровья работают патронажные сестры, акушерки, физиотерапевты и другие специалисты”, — сказала начальник отдела первого уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн.