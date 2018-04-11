11.04.2018, 09:44

Началась ежевесенняя льготная кампания по природоведческим программам RMK

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rus.delfi.ee
EST 1
Ilumetsa meteoriidikraater
Ilumetsa meteoriidikraaterFoto: Argo Ingver

Центр управления государственными лесами предлагает детским садам и школам в рамках весенней кампании 80 управляемых льготных и 16 рюкзачных программ по естествознанию, участие в которых бесплатно и проходить их надо самостоятельно.

Программы различного уровня сложности предлагают 13 посетительских центров и 2 дома природы по всей Эстонии. Самые популярные программы знакомят с природой леса, но есть и посвященные весенним работами в лесу как части лесохозяйствования, рекреационным возможностям и туристическим премудростям, а также обучающие такому обращению c огнём в лесу, которое помогает избежать лесных пожаров.

Программа RMK по экологическому образованию отличается от обычных школьных уроков, прежде всего, обилием активных занятий для учащихся, которые в основном вплетены в короткие или продолжительные путешествия по лесу. Час-другой на свежем воздухе, как правило, включен в любую программу. Если погода не позволяет, в каждом центре найдутся занятия, которые помогут усвоению и закреплению знаний.

В рамках льготной кампании экологического образования обычно участвуют примерно 500 групп, а это около 8000 учащихся. Поскольку весна — популярное время для пребывания на природе, то обычно заказывают и одновременно проводят много программ вне рамок кампании.

Описание содержания программ и бланк для заявки вы найдёте на сайте http://loodusegakoos.ee/metsakool
Программы на русском языке можно заказать в двух посетительских центрах: в Виймси (Харьюмаа) и Каукси (Ида-Вирумаа).

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