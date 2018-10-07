07.10.2018, 10:00

На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно?

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(спойлер: в целом да, но есть нюансы)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
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фото иллюстративноеFoto: JASON CONNOLLY, AFP

Редакции RusDelfi стало известно, что на таллиннском заводе ”Эрикссон” — шведской компании, производителя телекоммуникационного оборудования — нулевая толерантность к наркотикам. На практике это выражается в том, что абсолютно любого работника внезапно проверяют — берут анализ. И, если он попадется, его, по словам источника, увольняют.

Конечно, очевидно, что работник не может выполнять свои обязанности в состоянии наркотического опьянения — речь не об этом. Насколько известно автору статьи, следы разных наркотиков держатся в организме разное, но достаточно продолжительное время после того, как употребивший давно физиологически отрезвел.

Например, человек пару недель назад покурил марихуану. Она ”держится” в организме около трех недель — в зависимости от разных факторов. Само же опьяняющее действие — несколько часов. Очевидно, что к настоящему моменту работник давно протрезвел и способен нормально трудиться. Но его вызывают на проверку, и анализы оказываются положительными. В лучшем случае, по словам источника, работника ”уходят” в неоплачиваемый отпуск. Или же увольняют сразу — зависит от начальника.

Каковы причины такого требования? Имеет ли оно в принципе юридическую силу? Ситуацию комментируют юрист, Институт развития здоровья и сам завод.

Юрист: в большей степени законно

По словам главного юриста Юридической компании A.G.D. Дмитрия Щербина, согласно Закону о гигиене и безопасности труда, работодатель обязан отстранять от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под действием психотропного вещества (статья 13, часть 1, п. 15).

Целью данной статьи является:

  • предотвратить возникновение несчастных случаев
  • избежать ситуаций, когда работник, находясь под влиянием, подвергает опасности себя и других работников
  • обеспечить надлежащее выполнение работы
  • защитить репутацию и благонадежность работодателя в глазах его партнеров и клиентов

”Закон не дает прямого определения понятиям ”в состоянии опьянения” и ”под действием вещества”. Поэтому считается, что при определении опьянения или воздействия следует обращать внимание на следующее: внешность работника, его замедленную реакцию, расстройства речи, ясность сознания, координацию и расстройства поведения — то есть работодатель обязан разом наблюдать и фиксировать с помощью свидетелей массу обстоятельств, что в некоторых случаях может стать неразумно ресурсозатратной процедурой”, — пояснил Щербин.

К этому еще можно добавить, что по закону и судебной практике (именно в контексте трудового права) единственным способом определить опьянение так, чтобы затем доказать это в суде, можно только с помощью врача — например, сделать анализ крови. Поэтому, по словам эксперта, многим работодателям не остается иного выбора, как ужесточить требования к работникам и установить, как выразился читатель, ”нулевую толерантность”. И это касается, в том числе, как лекарственных препаратов, так и алкоголя. Например, чтобы очиститься от метаболитов спирта, организму может потребоваться до трех дней времени, и поэтому даже внешне трезвый и адекватный человек не сможет выполнять свои рабочие обязанности так, как он мог бы их выполнять, не употребляя спиртные напитки.

”Разбирая данный вопрос, также не следует сбрасывать со счетов ответственность работодателя в случае причинения ущерба третьим лицам. — напомнил юрист. — Если окажется, что работодатель не осуществлял достаточного контроля за работниками и допустил до выполнения задания человека, в крови которого, например, присутствовали метаболиты этилового спирта, то ответственность за причиненный ущерб ляжет на работодателя с большей вероятностью”.

К слову, работник, заключивший договор и ознакомившийся с внутренним распорядком и предписаниями, должен отдавать себе отчет в своих действиях и том, какие препараты — в т.ч. медицинские — когда он употребляет, как долго активное вещество держится в крови, и какие могут быть последствия.

ТОП

”Суммируя все вышеперечисленное, следует заключить, что указанное читателем требование работодателя является в большей степени законным”, — резюмировал Дмитрий Щербин.

Если с учетом всех обстоятельств нарушение работника является грубым, то во избежание возможных ущербов либо серьезных нарушений работодатель имеет право прекратить трудовые отношения со дня, уволив работника по статье 97 части 3 Закона о трудовом договоре.

Если у читателей имеются еще какие-либо вопросы, связанные с правом, то с юридической компанией можно выйти на связь через веб-сайт www.agd.ee.

TAI — о спорности ситуации и ”лжерезультатах”

Позицию Института развития здоровья высказала начальник отдела профилактики наркомании TAI Алена Курбатова.

"В соответствии с действующим Законом о гигиене и безопасности труда, работнику запрещено выполнять свои обязанности в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, также как и под воздействием психотропных веществ", — констатировала Курбатова.

Работодатель вправе отстранить такого сотрудника от работы. Однако, по ее словам, это не означает, что работодатель может принудить всех работников сдавать тест, а в случае позитивного результата — уволить. Определение опьянения — сложный вопрос, и у работодателя отсутствует компетентность в данном вопросе. Результат экспресс-теста в будущем не является определяющим доказательством. "В случае, если работник отказывается сдавать тест, работодатель не может его заставить", — объяснила специалист. Также, по ее словам, спорно: законно ли обязывать работника до начала выполнения его обязанностей проходить тест. Кроме того, и для похода к врачу необходимо согласие самого работника. Если заподозрено употребление запрещенных веществ, необходимо оповестить полицию, которая сможет направить человека на экспертизу для установления факта опьянения.

"В случае, если работодатель для тестирования использует экспресс-текст, он может показать положительный результат даже в случае, если работник более не пьян, но вещество еще в организме определяется. Также быстрый тест может дать положительный результат и при употреблении лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества. — рассказала специалист о возможных "лжерезультатах". — Например, ложно-позитивный ответ экспресс-текст может дать, если человек употребляет некоторые лекарства от ВИЧ. Так, увольнение на основании результата быстрого теста не является обоснованным".

Работодатель может попросить работника в этот день уйти в работы, дабы не подвергать опасности других и прежде всего себя, добавила специалист. Однако перед тем как взвешивать прекращение рабочих отношений, следует основательно выяснить, что происходит с человеком, и дать ему возможность изменить свое поведение — в случае, если действительно было наркотическое опьянение.

"Если же человек опять появляется на работе нетрезвым (и тому имеются доказательства), игнорирует правила внутреннего распорядка и требования рабочей безопасности, то экстренный разрыв трудового договора обоснован", — объяснила Курбатова и добавила, что работодатель должен обеспечить безопасную рабочую среду для всех работников.

”Эрикссон”: работник подписывает соглашение

По словам пресс-секретаря ”Эрикссон” по Финляндии и Прибалтике Миллы Нурменпяэ, здоровье работников и безопасность на производстве — приоритет компании. ”Мы обязаны избегать любых инцидентов и происшествий, связанных, например, с возможным употреблением наркотиков”.

”У нас — нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам в рабочие часы. — подтвердила Нурменпяэ. — Это согласовано в Правилах организации, и каждый сотрудник, нанимающийся на работу, подписывает соглашения, тем самым обязуясь следовать данному постановлению. В соответствии с законом и Правилами организации, у нас есть возможность проведения наркотеста для работников”.

В случае, если у завода имеется информация, или же другие видят, что работник находится в состоянии наркотического опьянения в рабочее время, они, по словам пресс-секретаря, всегда проводят с ним беседу и согласуют дальнейшие действия. ”И если работник не изменит свое поведение, в конце концов это может привести к увольнению. Но такие ситуации — очень редки”, — добавила Нурменпяэ.

На вопрос журналиста относительно именно следов наркотиков в крови, но отсутствия опьяняющего действия в рабочее время ответа не последовало.

Компания ”Эрикссон” была основана в 1876 году Ларсом Магнусом Эрикссоном как мастерская по ремонту телеграфного оборудования.

Основным бизнесом компании является производство оборудования для сетей беспроводной связи. На оборудовании компании построены сети связи в 180 странах мира. Ранее ”Эрикссон” также выпускала мобильные телефоны, однако затем сконцентрировалась на производстве оборудования для сетей связи.

Общая численность персонала — около 111 800 человек.

Ликбез: признаки злоупотребления наркотиками

В качестве ”лирического отступления” и небольшого ликбеза приведем информацию со странички Департамента полиции и погранохраны. Быть может, она спасет чье-то здоровье или даже жизнь…

Проблема злоупотребления наркотиками касается прежде всего детей и молодежи. На начальной стадии употребления наркотиков ребенком установить сложно. Небольшие изменения в его поведении, вызывающие подозрения, могут быть обусловлены тем, что ребенок, взрослея, пытается освободиться от влияния родителей.

Злоупотребление наркотиками сложно скрывать долгое время, поскольку поведение человека значительно меняется.

Признаки, свидетельствующие о злоупотреблении наркотиками, делятся на четыре группы:

  • резкие изменения в поведении и привычках;
  • физические изменения;
  • появление различных новых предметов;
  • социальные проблемы.

Эти признаки приведены здесь не для того, чтобы начать подозревать своих близких и знакомых (членов семьи, друзей или коллег), а потому что знания об этих проблемах могут предотвратить их появление и помочь вмешаться в них на ранней стадии.

1. Резкие изменения в поведении и привычках

Возможные признаки изменения поведения и привычек, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении наркотиками:

  • плохая гигиена, небрежная/грязная одежда. Общее впечатление о человеке, как опустившемся;
  • неожиданная пропажа, может быть резкой, интереса к работе и школе, отказ участвовать в общих мероприятиях и проводить свободное время с кругом интеллектуально более развитых знакомых;
  • трудности с просыпанием по утрам;
  • резкая, бросающаяся в глаза смена друзей на случайных знакомых, чему человек не желает давать разъяснения. Смена прежней среды общения на неопределенную;
  • частые и продолжительные уходы из дому, в том числе и по вечерам и ночам без разумных объяснений;
  • складывается общее впечатление, что уровень доверия по отношению к родителям/коллегам по работе снизился;
  • использование солнцезащитных очков (и в помещениях), чтобы скрыть изменения зрачков и защитить глаза от света;
  • возрастание раздражительности и нервозности;
  • повышенная по сравнению с обычной для человека разговорчивость, в разговоре резкая смена тем;
  • немотивированные хихиканье и приступы смеха, как при алкогольном опьянении, но при этом отсутствует запах алкоголя;
  • плохой аппетит, но при этом переедание сладкого и употребление сладких напитков.

2. Физические изменения

Физические изменения, которые могут проявиться в начальной стадии зависимости от наркотиков или уже у сложившегося наркозависимого:

  • более частое, чем ранее, появление насморка;
  • красные (налившиеся кровью) и водянистые глаза;
  • приступы кашля у человека на вид здорового;
  • тошнота и рвота;
  • плохое общее самочувствие;
  • необъяснимая усталость, безразличие, частая зевота;
  • частое, необоснованное почесывание, следы царапин на теле;
  • суженные или расширенные зрачки, необычная мимика с немотивированными и неконтролируемыми гримасами либо подергивание лицевых мышц во время беседы;
  • следы от уколов, шрамы и синяки, особенно в районах локтевого сустава и предплечья.

3. Предметы, свидетельствующие об употреблении наркотиков

В одежде наркоманов или в помещениях, где он находится, могут быть зафиксированы различные обличительные следы и предметы:

  • пятна крови, возможные следы их удаления рукавами одежды;
  • ватные тампоны и шприцы или иголки от них, гнутые, закопченные ложки и металлические крышки, аскорбиновая кислота (витамин С), небольшие металлически коробки со странным запахом;
  • коричневые/черные кусочки вещества со сладким пряным запахом, алюминиевая фольга, упаковочная пленка, щетки для прочистки курительных трубок, весы, курительные трубки из кукурузы с металлическим черенком, сигаретная бумага, приспособление для свертывания сигарет, липкие темные ножи и другие режущие предметы с закопченными наконечниками;
  • порошок, упакованный в очень маленькие пакетики, как правило, из алюминиевой фольги или пленки;
  • таблетки необычного цвета с пометкой или логотипом;
  • небольшие специальные кусочки бумаги;
  • наркотики хранятся обычно в различных металлических коробках, в яйцах с сюрпризами, кассетах от фотопленки, спичечных коробках или пачках из-под сигарет;
  • при курении гашиша в комнате, как правило, создается интимная, мистическая атмосфера, свет выключается. Чтобы скрыть запах гашиша, часто во время курения жгутся благовония;
  • большие суммы денег, которые лицо, хранящее их, объясняет тем, что это не его деньги.

4. Социальные проблемы

Жизнь наркозависимых людей зачастую меняется очень быстро, их поведение начинает отличаться от общепринятого, могут возникнуть социальные проблемы:

  • усиливается этическая деградация, доверие окружающих к личности снижается;
  • наркозависимый часто не держит слово, его можно поймать на мелкой и крупной лжи;
  • снижение ценностных ориентаций приводит к конфликтам в школе, дома с работодателем, друзьями, полицией и т.п.;
  • явный интерес к способам принятия наркотиков и защите других лиц, злоупотребляющих наркотиками;
  • отношения с лицами, о которых известно, что они злоупотребляют наркотиками;
  • совершение мелких краж;
  • растущее безразличие и негативное отношение к нормам общественного поведения.

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