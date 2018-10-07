На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно?

По словам главного юриста Юридической компании A.G.D. Дмитрия Щербина, согласно Закону о гигиене и безопасности труда, работодатель обязан отстранять от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под действием психотропного вещества (статья 13, часть 1, п. 15).

Целью данной статьи является:

предотвратить возникновение несчастных случаев

избежать ситуаций, когда работник, находясь под влиянием, подвергает опасности себя и других работников

обеспечить надлежащее выполнение работы

защитить репутацию и благонадежность работодателя в глазах его партнеров и клиентов

”Закон не дает прямого определения понятиям ”в состоянии опьянения” и ”под действием вещества”. Поэтому считается, что при определении опьянения или воздействия следует обращать внимание на следующее: внешность работника, его замедленную реакцию, расстройства речи, ясность сознания, координацию и расстройства поведения — то есть работодатель обязан разом наблюдать и фиксировать с помощью свидетелей массу обстоятельств, что в некоторых случаях может стать неразумно ресурсозатратной процедурой”, — пояснил Щербин.

К этому еще можно добавить, что по закону и судебной практике (именно в контексте трудового права) единственным способом определить опьянение так, чтобы затем доказать это в суде, можно только с помощью врача — например, сделать анализ крови. Поэтому, по словам эксперта, многим работодателям не остается иного выбора, как ужесточить требования к работникам и установить, как выразился читатель, ”нулевую толерантность”. И это касается, в том числе, как лекарственных препаратов, так и алкоголя. Например, чтобы очиститься от метаболитов спирта, организму может потребоваться до трех дней времени, и поэтому даже внешне трезвый и адекватный человек не сможет выполнять свои рабочие обязанности так, как он мог бы их выполнять, не употребляя спиртные напитки.

”Разбирая данный вопрос, также не следует сбрасывать со счетов ответственность работодателя в случае причинения ущерба третьим лицам. — напомнил юрист. — Если окажется, что работодатель не осуществлял достаточного контроля за работниками и допустил до выполнения задания человека, в крови которого, например, присутствовали метаболиты этилового спирта, то ответственность за причиненный ущерб ляжет на работодателя с большей вероятностью”.

К слову, работник, заключивший договор и ознакомившийся с внутренним распорядком и предписаниями, должен отдавать себе отчет в своих действиях и том, какие препараты — в т.ч. медицинские — когда он употребляет, как долго активное вещество держится в крови, и какие могут быть последствия.

”Суммируя все вышеперечисленное, следует заключить, что указанное читателем требование работодателя является в большей степени законным”, — резюмировал Дмитрий Щербин.

Если с учетом всех обстоятельств нарушение работника является грубым, то во избежание возможных ущербов либо серьезных нарушений работодатель имеет право прекратить трудовые отношения со дня, уволив работника по статье 97 части 3 Закона о трудовом договоре.

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TAI — о спорности ситуации и ”лжерезультатах”

Позицию Института развития здоровья высказала начальник отдела профилактики наркомании TAI Алена Курбатова.

"В соответствии с действующим Законом о гигиене и безопасности труда, работнику запрещено выполнять свои обязанности в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, также как и под воздействием психотропных веществ", — констатировала Курбатова.

Работодатель вправе отстранить такого сотрудника от работы. Однако, по ее словам, это не означает, что работодатель может принудить всех работников сдавать тест, а в случае позитивного результата — уволить. Определение опьянения — сложный вопрос, и у работодателя отсутствует компетентность в данном вопросе. Результат экспресс-теста в будущем не является определяющим доказательством. "В случае, если работник отказывается сдавать тест, работодатель не может его заставить", — объяснила специалист. Также, по ее словам, спорно: законно ли обязывать работника до начала выполнения его обязанностей проходить тест. Кроме того, и для похода к врачу необходимо согласие самого работника. Если заподозрено употребление запрещенных веществ, необходимо оповестить полицию, которая сможет направить человека на экспертизу для установления факта опьянения.