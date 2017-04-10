На заправках Olerex больше нет контейнеров для опасных отходов

С сегодняшнего дня жители Таллинна больше не смогут отвозить свои опасные отходы в контейнеры на бензозаправках сети Olerex. Компенсировать это город постарается более частым проведением рейдов по сбору таких отходов, сообщает Раэпресс.

В 2005 году Таллинн заключил договор о сотрудничестве с "Лукойлом", заправки которого были приобретены Olerex. На сегодняшний день сотрудничество, в сожалению, прекращено, и Таллинн вывозит свои контейнеры для опасных отходом с шести заправок фирмы.

Сохраняется возможность избавиться от опасных отходов, возникших в быту, с помощью станций обработки отходов, сохраняются и сборные пункты на автостоянках у Хааберстиского Rimi (ул. Хааберсти, 1), Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b), Пиритаского Selver (ул. Румму, 2) и Ласнамяэского центра (ул. Паэ,76). Эти пункты открыты по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов, а в летний период — с 1 мая до 30 сентября — также по средам с 14 до 19 часов.

Учреждения и предприятия должны заключать соответствующие договоры с обработчиками опасных отходов.