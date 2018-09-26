26.09.2018, 07:40

На юге Эстонии обнаружили новый вид стрекозы

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rus.delfi.ee
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Kiil
фото иллюстративноеFoto: Maaleht arhiiv

На юге Эстонии обнаружили необычную для Эстонии стрекозу, место обитания которой обычно находится в южной и центральной Европе, передает rus.err.ee.


Лютка зеленая — так называется вид европейских стрекоз, который встречается в основном в южной и центральной Европе. Однако, представителя этого вида теперь нашли и в южной части Эстонии, в окрестностях национального парка Карула, сообщает "Актуальная камера".

"В августовский день я пошел фотографировать совершенно другие виды стрекоз. В объективе насекомых можно разглядеть намного лучше, чем наяву, особенно маленьких особей. И в один момент я заметил, что среди стрекоз летает особь, отличающаяся от своих сородичей и которой по природе не должно быть здесь. Конечно же, я ее поймал. Выяснилось, что этот вид стрекоз не обитает в Эстонии. Это новый для нашей фауны вид", — сказал главный специалист зоологии Музея природы Тартуского университета Мати Мартин.

Как отметил зоолог, пойманная им стрекоза была самцом, который прилетел на юг Эстонии, скорее всего, из северной Латвии в поисках самки. Среди насекомых это обычное дело, когда самцы в поисках второй половинки залетают слишком далеко на север.

"На самом деле мы ожидали, когда этот вид стрекоз долетит до Эстонии. К сожалению, самец не нашел здесь самку, и поэтому сейчас невозможно однозначно сказать, распространится ли этот вид в Эстонии или нет. Но есть надежда, что в будущем это произойдет", — добавил зоолог.

По его словам, за последние десять лет фауна Эстонии обогатилась уже на четыре вида стрекоз. Всего в нашей природе обитает 60 видов. Лютка зеленая стала 61-й.

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