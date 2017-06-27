27.06.2017, 18:30

На Яановой церкви установят 25 новых колоколов


rus.delfi.ee
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Märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas
Märtsiküüditamise aastapäev TallinnasFoto: Hendrik Osula

28 июня в 9 часов к Яановой церкви на площади Вабадузе будут доставлены 25 колоколов, которые затем будут установлены на церковной колокольне, сообщает Раэпресс.

Завершить эту операция намечается к декабрю, когда церкви исполнится 150 лет. Пока они будут перенесены к алтарю.

Колокола были отлиты в Голландии, в королевской литейной мастерской. Весят они от 14 до 190 килограммов. Изготовлены в основном на пожертвования, самый большой колокол отлит на деньги города Таллинна.

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