На выставке в Рийгикогу свою продукцию представят предприятия оборонной промышленности

Сегодня в вестибюле Рийгикогу откроется выставка, организованная депутатской группой в поддержку эстонской оборонной промышленности и комиссией по государственной обороне.

Свою продукцию на выставке представят 13 предприятий, входящих в Союз оборонной промышленности, сообщает прессс-служба Рийгикогу.

Председатель группы, которая была сформирована в Рийгикогу вчера, и член комиссии по государственной обороне Маргус Цахкна отметил, что в рамках общения на международном уровне члены Рийгикогу часто обсуждают вопросы безопасности. Они могут внести свой вклад в развитие сферы, способствуя налаживанию сотрудничества между эстонскими оборонными предприятиями. ”Для того, чтобы представить что-то другим, нужно хорошо разбираться в предмете самому и решать внутренние проблемы, которые препятствуют развитию”, — сказал Цахкна.

”Предприятия оборонной промышленности Эстонии могут многое предложить государствам-союзникам, — отметил Цахкна. — Наши предприятия могут производить различные виды снаряжения от касок и сапог до приборов наблюдения и мобильных госпиталей. В других странах государство поддерживает оборонную промышленность. Такую поддержку мы хотим обеспечить и своим предприятиям”.

Компания Nord Arms представит на выставке винтовку, фирма Bristol покажет макеты ручной гранаты, Eesti Arsenal — макеты мин M-14 и 81 мм., а фирма Marduk SHARK продемонстрирует лазерную противодронную установку. Фирма Eli покажет мультикоптер, Englo продемонстрирует взрывные детонаторы, счетчики и датчики. Rantelon представит индивидуальные блокираторы дронов и пеленгаторы. Фирма Milrem продемонстрирует посетителям наземный беспилотник Themis.

На выставке также представлены системы безопасности Defendec и медицинская техника Semetron. Образцы обмундирования представит Profline. Tactical Foodpack продемонстрирует продуктовые пайки и Samelin — солдатские сапоги.

Перед открытием выставки состоится обсуждение, в котором примут участие члены комиссии по государственной обороне и представители предприятий оборонной промышленности. Модератором обсуждения выступит Маргус Цахкна.