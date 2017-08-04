На выплату штрафа ныммеских мусорных активистов скидываются всем районом

В начале июня в Таллинне возле здания мэрии состоялась акция протеста: Эльмо Анть и Тийт Круузалу притащили к нему мусор. В результате оба были оштрафованы на 400 евро каждый. Штраф Круузалу выплачивают всем районом, а Анть решил его опротестовать.

Круузалу же, в свою очередь, решил, что опротестовывать нет смысла: ”Мы консультировались у разных юристов, и перспектива успешного исхода этого дела скромна”, — сказал он. ”Если же нельзя поставить знак равенства между правом и справедливостью, то район решил заплатить этот штраф”.

Выплачивают его таким образом: жители Нымме делают переводы прямиком на счет Таллиннской городской канцелярии, который предоставлен в решении о проступке, в качестве пояснения — ”Pealinna jäätmerepressioonide talumise maks Nõmmel". (”Расплата за терпение столичных мусорных репрессий в Нымме” — прим. ред.) ”В таком виде эти выплаты коробят чувство справедливости ныммесцев несколько меньше”, — добавил Круузалу.

По состоянию на сегодня благодаря переводам в 10-20 евро собрана уже почти половина штрафа. Круузалу отправляют копию платежного поручения с каждого осуществленного перевода. ”Когда деньги поступят, надо будет посчитать, чтобы не было больше”, — сказал он.

По словам Круузалу, в суд с этими штрафами не пошли, чтобы сохранить ресурсы времени и нервов для обнародования другой коррупционной деятельности, связанной с мусорным хозяйством.

Ныммеские активисты Prügi-Uber Эльмо Анть и Тийт Круусалу в июне привезли к таллиннской мэрии мусор.

МуПо задержала мужчин, на место также прибыла полиция.