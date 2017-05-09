На выходных сократятся маршруты автобусов линий 16 и 17A

В связи с проводимым в Таллинне, на улице Фильтри этапом чемпионата по дрифту с 19 часов 12 мая до окончания рабочего дня на автобусных маршрутах 14 мая сокращается маршрут автобусов линий 16 и 17А.
Автобус линии 16 будет делать разворот на перекрестке улиц Веэренни, Техника и Фильтри с конечной остановкой Варре на улице Веэренни в направлении к центру города.
Маршрут автобуса 17А сокращается до круговой развязки на улице Мазина с временной конечной остановкой Буссияам на улице Юхкентали по направлению к центру города.
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Rīga, Квартира, 158 340 EUR
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