09.05.2017, 15:30

На выходных сократятся маршруты автобусов линий 16 и 17A


rus.delfi.ee
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10 uut firma MAN liigendbussi Tallinnas
10 uut firma MAN liigendbussi TallinnasFoto: Ahto Sooaru

В связи с проводимым в Таллинне, на улице Фильтри этапом чемпионата по дрифту с 19 часов 12 мая до окончания рабочего дня на автобусных маршрутах 14 мая сокращается маршрут автобусов линий 16 и 17А.

Автобус линии 16 будет делать разворот на перекрестке улиц Веэренни, Техника и Фильтри с конечной остановкой Варре на улице Веэренни в направлении к центру города.

Маршрут автобуса 17А сокращается до круговой развязки на улице Мазина с временной конечной остановкой Буссияам на улице Юхкентали по направлению к центру города.

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