На выходных сократятся маршруты автобусов линий 16 и 17A

В связи с проводимым в Таллинне, на улице Фильтри этапом чемпионата по дрифту с 19 часов 12 мая до окончания рабочего дня на автобусных маршрутах 14 мая сокращается маршрут автобусов линий 16 и 17А.

Автобус линии 16 будет делать разворот на перекрестке улиц Веэренни, Техника и Фильтри с конечной остановкой Варре на улице Веэренни в направлении к центру города.

Маршрут автобуса 17А сокращается до круговой развязки на улице Мазина с временной конечной остановкой Буссияам на улице Юхкентали по направлению к центру города.