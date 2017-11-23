На выходных снова можно будет обновить ИД-карты в торговых центрах

На этих выходных сотрудники Департамента полиции и погранохраны снова ждут во временных бюро обслуживания в разных торговых центрах по всей Эстонии владельцев ID-карт, которым нужна помощь в обновлении сертификатов, сообщает департамент.

"На прошлых выходных мы обновляли сертификаты ID-карт в торговых центрах в четырех городах. Интерес людей был большой, отзывы очень хорошие, поэтому мы решили снова открыть временные бюро обслуживания и в эту субботу и воскресенье в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну", – сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Анита Соколова.

Соколова добавила, что обновление сертификатов на месте займет всего несколько минут, но следует учесть, что во временных бюро обслуживания могут быть очереди. Как в постоянных, так и во временных бюро обслуживания сертификаты карты может обновить лишь владелец карты лично. "Для обновления сертификатов нельзя передавать ID-карту третьим лицам", – добавила Анита Соколова.

Быстрее и удобнее всего свою карту можно обновить дистанционно в своем компьютере. "Если это не удалось или вам нужна помощь, то ждем вас в бюро. У людей, которые не пользуются картой электронным образом постоянно и не пользуются услугами, для которых надо вводить PIN-коды ID-карты, есть время обновить сертификаты до конца марта", – сказала Соколова.

В качестве удостоверяющего личность документа, для путешествий и пересечения границы, для дигирецепта или в качестве карты клиента карты и с необновленными сертификатами действуют до даты, указанной на карте. Дополнительную информацию можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны либо по инфотелефону департамента 612 3000, который работает ежедневно с 8 до 19 часов.

На выходных временные бюро работают:

Суббота, 25 ноября

Таллинн

Ülemiste Keskus, Представительство Elisa 11.00-18.00

Rocca Al Mare, Представительство Elisa 11.00-18.00

Тарту

Lõunakeskus, Атриум 11.00-18.00

Kaubamaja, Представительство Elisa 11.00-18.00

Пярну

Port Artur, Представительство Telia 11.00-16.00

Нарва

Astri Keskus, Атриум 11.00-18.00

Воскресенье, 26 ноября

Таллинн

Ülemiste Keskus, Представительство Elisa 11.00-18.00

Rocca Al Mare, Представительство Elisa 11.00-18.00

Тарту

Lõunakeskus, Атриум 11.00-18.00

Kaubamaja, Представительство Elisa 11.00-18.00

Нарва

Astri Keskus, Атриум 11.00-18.00