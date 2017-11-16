На выходных сертификаты ID-карт можно будет обновить в торговых центрах

В ближайшие выходные Департамент полиции и погранохраны (PPA) откроет временные пункты для обновления сертификатов ID-карт в торговых центрах Таллинна, Нарвы, Тарту и Пярну.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила пресс-служба департамента.

В прошлое воскресенье, 12 ноября, временные пункты для обновления сертификатов работали в пяти торговых центрах. Тогда свои ID-карты в них обновили 350 человек.

В полиции оценили этот пилотный проект как успешный и решили его продолжить. На этот раз в субботу будут работать семь временных пунктов в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве, а в воскресенье — шесть пунктов в Таллинне, Тарту и Нарве.

"Самый удобный и быстрый способ обновить сертификаты ID-карты это дистанционное обновление в своем компьютере, но все, кто нуждаются для обновления в нашей помощи, могут прийти в субботу и воскресенье в наши временные пункты обслуживания, которые в основном будут находиться в офисах операторов мобильной связи", — сказала эксперт-советник бюро идентичности и статусов PPA Анита Соколова.

По положению на 15 ноября, свои ID-карты обновили около 248 000 человек, из которых более 199 000 сделали это дистанционно.

График и места работы временных пунктов PPA

Суббота, 18 ноября

Таллинн: представительства Elisa в торговых центрах Ülemiste и Kristiine с 11 до 18 часов, пункт продажи билетов Piletilevi в торговом центре Solaris с 10 до 14 часов и с 17 до 20 часов.

Нарва: вестибюль торгового центра Astri Keskus с 11 до 18 часов.

Тарту: представительства Elisa в торговых центрах Lõunakeskus и Kaubamaja с 11 до 18 часов.

Пярну: представительство Telia в торговом центре Port Artur с 11 до 16 часов.

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Воскресенье, 19 ноября

Таллинн: представительство Elisa в торговом центре Rocca Al Mare и представительство Telia в Lasnamäe Centrum с 11 до 18 часов, пункт продажи билетов Piletilevi в торговом центре Solaris с 10 до 14 часов и с 17 до 20 часов.

Нарва: вестибюль торгового центра Astri Keskus с 11 до 18 часов.

Тарту: представительства Elisa в торговых центрах Lõunakeskus и Kaubamaja с 11 до 18 часов.

Напомним, что в период после 16 октября 2014 года в Эстонии было выдано около 800 000 ID-карт, которые теоретически можно использовать для установления личности и проставления электронной подписи без самой ID-карты и без PIN-кодов к ней. Уязвимость была связана с не соответствовавшим требованиям чипом.