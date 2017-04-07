На выходных пройдут ремонтные работы на Нарвском шоссе и Лаагна теэ

На выходных ремонтные бригады будут работать в Таллинне на подъеме Нарвского шоссе к Певческому полю и на улице Лаагна — в районе Раадикуского виадука, сообщает Раэпресс.

Фрезеровкой и укладкой асфальта займется одна из бригад на улице Эхитаяте — от круговой развязки Нурменуку до улицы Кадака, а другая — на бульваре Сыпрузе — от улицы Таммсааре до улицы Кескузе.

Помимо этих работ на крупных магистралях, если позволит погода, работы будут вестись и на многих других улицах города. Поэтому водителей просят быть внимательными и руководствоваться временными дорожными знаками.

Всего на фрезеровке и укладке асфальта будут заняты семь бригад. Еще одна будет занята мостовыми Старого города и одна — приводить в порядок обочины.

С 27 марта, когда был после зимы запущен первый асфальтовый завод, отремонтированы уже 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, уложены 5900 тонн асфальтобетона.