На выходных можно будет обновить сертификаты ИД-карт во временных бюро ДПП в торговых центрах

На этих выходных сотрудники Департамента полиции и погранохраны (ДПП) снова ждут во временных бюро обслуживания в разных торговых центрах в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну.

Временные бюро обслуживания для обновления ИД-карт в торговых центрах открыты уже несколько недель. На прошлых выходных этой возможностью воспользовалось около 1200 человек.

„Многие люди посещают торговые центры и мы решили предоставить наши услуги там, где большой поток людей", — сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Анита Соколова.

„Быстрее и удобнее всего свою карту можно обновить дистанционно в своем компьютере. Если это не удалось или вам нужна помощь, то ждем вас на выходных в торговых центрах”, — сказала Соколова.

Временные бюро обслуживания для обновления сертификатов в разных торговых центрах будут открыты 9 и 10 декабря и 16 и 17 декабря.

На выходных временные бюро работают:

9 декабря

Таллинн Kristiine Keskus Представительство Elisa 11.00-18.00 Тарту Tasku Keskus Атриум II этаж 11.00-18.00 Пярну Port Artur Представительство Telia 11.00-16.00 Нарва Fama Keskus Атриум II этаж 11.00-18.00 10 декабря Таллинн Ülemiste Keskus Представительство Elisa 11.00-18.00 Тарту Tasku Keskus Атриум II этаж 11.00-18.00 Нарва Fama Keskus Атриум II этаж 11.00-18.00

По состоянию на 6 декабря сертификаты своих карт обновили 322 000 человек.

Карты с приостановленными сертификатами можно обновить дистанционно или в бюро обслуживания до 31 марта следующего года. 1 апреля приостановленные сертификаты будут закрыты и для электронного использования надо будет ходатайствовать о новой карте. В качестве удостоверяющего личность документа ИД-карта и карта вида на жительство действует до указанного на карте числа. Дополнительную информацию можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны.