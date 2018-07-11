На выходных между Пассажирским портом и Какумяэской гаванью будет курсировать автобус

В связи с Таллинскими днями моря в предстоящие выходные (14.07-15.07) откроется новая, 81-я линия автобуса — Пассажирский порт — Какумяэская гавань, соединяющая Какумяэскую гавань, Пассажирский порт, Летную гавань и гавань Ноблесснера.

Маршрут ее будет пролегать по улицам Ноода, Вабаыхумуузеуми, Лыука, Раннамыйза, Палдиское шоссе, улице Эндла, бульварам Каарли и Эстония, улицам Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, бульвару Мере, улицам Кай и Садама, бульвару Пыхья, улицам Каласадама, Каларанна, Тёэстузе, Ситси, Сыле, Палдискому шоссе, улицам Раннамыйза, Лыука, Вабаыхумуузеуми и Ноода.

У автобусов линии 81 будут следующие остановки: Какумяэская гавань, Зоо, площадь Вабадузе, А.Лайкмаа, Пассажирский порт (А-терминал), Летная гавань, Ноблесснери, Зоо, Рокка аль Маре, Какумяэская гавань.

С расписанием временной линии можно ознакомиться на сайте: https://transport.tallinn.ee/.